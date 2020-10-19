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فيديو : رد فعل مفاجئ من "الأمير النائم" في غيبوبة منذ 15 عاما...

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : رد فعل مفاجئ من "الأمير النائم" في غيبوبة منذ 15 عاما...



وكالات

وثق مقطع فيديو ردة فعل مفاجئة من ‏الأمير الوليد بن خالد بن طلال، مع عمته الأميرة نورة بنت طلال بن عبدالعزيز، بعد أن وجهت له التحية.

ويظهر في الفيديو لحظة إلقاء الأميرة نورة التحية على الأمير الوليد، ليفاجئها الأخير بتحريك يده أكثر من مرة.

يذكر أن الأمير الوليد بن خالد بن طلال تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة تستمر منذ ذلك التاريخ إلى الآن.

#الامير النائم #رد فعل #السعودية #الأمير الوليد بن خالد بن طلال

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