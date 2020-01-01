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حالة الطقس : اجواء حارة نسبياً

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : اجواء حارة نسبياً



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو خريفياً معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

والخميس، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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