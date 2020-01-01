منظمة الصحة العالمية تنصح أوروبا بـ"وضع المخالطين في الحجر"

وكالات

نصح مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، السلطات الاثنين بـ "وضع المخالطين في الحجر"، وذلك لمواجهة الارتفاع المقلق في عدد حالات كوفيد-19 في قسم كبير من أوروبا والولايات المتحدة.

وأعلن راين خلال المؤتمر الذي يعقده مرتين في الأسبوع في جنيف، "إذا كان لدي أمنية سحرية لتحسين أمر يمكننا تحسينه فعلا وتغيير الواقع فهي التأكد من وضع كل فرد خالط مصابا بفيروس كورونا في الحجر للفترة اللازمة لوقف انتقال العدوى".

وقال: "لا اعتقد أن هذا الأمر طبق أو أنه طبق بشكل منهجي. وهذا من الأسباب الرئيسية لارتفاع" عدد الإصابات.

وعملية كشف المخالطين تتضمن ثغرا في عدة دول أوروبية، وزادت حالات كوفيد-19 المثبتة في أوروبا بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين، ما أرغم السلطات على فرض سلسلة تدابير لوقف تفشي الوباء.

وأضاف راين: "نصف أعضاء المنطقة الأوروبية في منظمة الصحة (التي تعد 48 عضوا) سجل زيادة عدد الإصابات بكوفيد-19 الأسبوع الماضي بـ 50%".

واستغربت زميلته الطبيبة ماريا فان كيرخوف لـ "عدم استيعاب الناس مفهوم انتقال العدوى خلال التجمعات، في حين أن ذلك من سمات فيروس كورونا".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "أعلم أن الناس سئموا، لكن هذا الفيروس أثبت أنه في حال لا نبقى متيقظين يمكنه أن يعود لينتشر بسرعة ويهدد المستشفيات والأنظمة الصحية".