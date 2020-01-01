  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الرجاء البيضاوي فى بيان رسمى قبل لقاء الزمالك: لدينا 8 إصابات بفيروس كورونا

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 04:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجاء البيضاوي فى بيان رسمى قبل لقاء الزمالك: لدينا 8 إصابات بفيروس كورونا



وكالات

أعلن نادى الرجاء البيضاوى المغربى منافس نادى الزمالك فى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، من خلال بيان رسمي عن اكتشاف 6 حالات جديدة اليوم الإثنين من فيروس كورونا بين لاعبى الفريق، لتصل حالات الإصابة بالفيروس المستجد داخل الفريق إلى 8، وذلك قبل يوم واحد من سفر بعثة الفريق الأخضر نحو القاهرة يوم الأربعاء لخوض مباراة الإياب أمام القلعة البيضاء.


 
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها صباح يومه الإثنين مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري".


 
وأضاف: "وإثر إجراء ما مجموعه 53 اختبارا أظهرت النتائج وجود 7 حالات إيجابية من بينها 6 حالات لدى اللاعبين، تنضاف للحالتَين المسجلَتَين يوم السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 حالات مؤكدة في صفوف لاعبي الفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي". وتابع البيان: "وسيخضع المعنيون بالأمر للبروتوكول الصحي المعمول به".
 


في الوقت نفسه، كشفت تقارير صحفية مغربية عن وجود حالتين جدد لفيروس كورونا المستجد بين صفوف، حيث كشفت نتائج الاختبارات التي أجراها اللاعبون عن إصابة لاعبان جدد من الفريق بالفيروس، وكشف موقع "le360 سبورت" عن هوية اللاعبين المصابين وهم عبد الرحيم شاكير وإلياس الحداد ومحسن متولي، عبد الإله الحافيظي، عمر العرجون، وأنس جبرون، محمد أزريدة وأيوب نناح وتصل بذلك عدد الحالات إلى 8 حالات لاعبين بالفريق.


 
وكان الموقع نفسه قد كشف عن طلب مسئولي نادي الرجاء المغربي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراته المقبلة أمام الزمالك، وذلك بسبب انتشار إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق البيضاوي.
 
وذكر أن مسئول من نادي الرجاء أن إدارة النادي ستراسل بشكل عاجل لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الأفريقي من أجل تأجيل المباراة نظرا لوجود العديد من الإصابات في صفوفه بفيروس كورونا "كوفيد-19".


 
يذكر أن البروتوكول الصحي الذي اعتمدته "الكاف" بخصوص الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المسجلة في صفوف الأندية الأفريقية يقضي بتأجيل مبارياتها في حال تسجيل أكثر من 5 حالات إيجابية لتأجيل مبارياتها في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

#الرجاء البيضاوي #دوري ابطال افريقيا #نادي الزمالك #فيروس كورونا #اصابات #القاهرة #القلعة البيضاء #فيسبوك #كوفيد-19 #الرجاء الرياضي #البروتوكول الصحي #الاتحاد الافريقي #الكاف #تأجيل المباراة #كأس الكونفدرالية #المغرب #مصر

الأكثر قراءة اليوم

أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم في السودان

ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

تتويج محمد بن سلمان بجائزة "أصدقاء إسرائيل"

جيش الاحتلال و90 يوما من الانتظار على "رجل ونص" بانتظار الضربة

الرئاسة تتابع حالته عن كثب.. وزيرة الصحة توضح تطورات الحالة الصحية للدكتور صائب عريقات

وزارة العمل : رابط التقديم على قروض العاطلين عن العمل 2020 في العراق

زوجة صائب عريقات: هو بخير وأنا مطمئنة...في مقطع فيديو لـCNN

الأخبار الرئيسية

-

"إعلان مرتقب لترامب عن تطبيع العلاقات السودانية الإسرائيلية"

"للأسف الأمور لم تسر كما كانت البداية".. الأحمد لـ"حماس": أرسلوا ردكم بشأن المصالحة والانتخابات!

هنية

حماس تكشف تفاصيل لقاء رئيس مكتبها السياسي "هنية" وملادينوف بشأن المصالحة الفلسطينية

2222

شاهد: الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على نفق يمتد من وسط قطاع غزة الى الغلاف

زوجة صائب عريقات: هو بخير وأنا مطمئنة...في مقطع فيديو لـCNN