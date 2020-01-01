الرجاء البيضاوي فى بيان رسمى قبل لقاء الزمالك: لدينا 8 إصابات بفيروس كورونا

وكالات

أعلن نادى الرجاء البيضاوى المغربى منافس نادى الزمالك فى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، من خلال بيان رسمي عن اكتشاف 6 حالات جديدة اليوم الإثنين من فيروس كورونا بين لاعبى الفريق، لتصل حالات الإصابة بالفيروس المستجد داخل الفريق إلى 8، وذلك قبل يوم واحد من سفر بعثة الفريق الأخضر نحو القاهرة يوم الأربعاء لخوض مباراة الإياب أمام القلعة البيضاء.





وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها صباح يومه الإثنين مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري".





وأضاف: "وإثر إجراء ما مجموعه 53 اختبارا أظهرت النتائج وجود 7 حالات إيجابية من بينها 6 حالات لدى اللاعبين، تنضاف للحالتَين المسجلَتَين يوم السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 حالات مؤكدة في صفوف لاعبي الفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي". وتابع البيان: "وسيخضع المعنيون بالأمر للبروتوكول الصحي المعمول به".





في الوقت نفسه، كشفت تقارير صحفية مغربية عن وجود حالتين جدد لفيروس كورونا المستجد بين صفوف، حيث كشفت نتائج الاختبارات التي أجراها اللاعبون عن إصابة لاعبان جدد من الفريق بالفيروس، وكشف موقع "le360 سبورت" عن هوية اللاعبين المصابين وهم عبد الرحيم شاكير وإلياس الحداد ومحسن متولي، عبد الإله الحافيظي، عمر العرجون، وأنس جبرون، محمد أزريدة وأيوب نناح وتصل بذلك عدد الحالات إلى 8 حالات لاعبين بالفريق.





وكان الموقع نفسه قد كشف عن طلب مسئولي نادي الرجاء المغربي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراته المقبلة أمام الزمالك، وذلك بسبب انتشار إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق البيضاوي.



وذكر أن مسئول من نادي الرجاء أن إدارة النادي ستراسل بشكل عاجل لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الأفريقي من أجل تأجيل المباراة نظرا لوجود العديد من الإصابات في صفوفه بفيروس كورونا "كوفيد-19".





يذكر أن البروتوكول الصحي الذي اعتمدته "الكاف" بخصوص الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المسجلة في صفوف الأندية الأفريقية يقضي بتأجيل مبارياتها في حال تسجيل أكثر من 5 حالات إيجابية لتأجيل مبارياتها في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.