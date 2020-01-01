ترامب يتحدث مجددا عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

وكالات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين التأكيد على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال ترامب خلال كلمة له في إطار حملته الانتخابية بولاية أريزونا: "نحن ننسحب، والجميع ينسحبون وهم يعودون إلى الوطن".



وكان ترامب قد كتب على "تويتر" في وقت سابق، أن العسكريين الأمريكيين يجب أن يعودوا إلى الولايات المتحدة بحلول عيد الميلاد 25 ديسمبر.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم إبقاء 4 آلاف من عسكرييها في أفغانستان، لكن مستشار ترامب للأمن القومي، روبرت أوبراين صرح في أكتوبر الجاري بأن عددهم يجب أن يتقلص إلى حد 2.5 ألف عسكري.