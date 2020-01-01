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وائل الابراشي : يعرض "تسريبات السيد البدوي وهو يعطي تعليماته لوزير الإعلام"

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 03:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وائل الابراشي : يعرض "تسريبات السيد البدوي وهو يعطي تعليماته لوزير الإعلام"



وكالات

عرض الإعلامي المصري وائل الإبراشي، تسجيلا للسيد البدوي رئيس "حزب الوفد" السابق، وهو يعطي تعليمات لوزير الإعلام أسامة هيكل، عقب أحداث 25 يناير، لمهاجمة "جماعة الإخوان".

وتساءل الإبراشي، خلال برنامجه اليومي "التاسعة"، المذاع على الفضائية الأولى: "من الذي استخدم هنا.. الذي استخدم هو وزير الإعلام أسامة هيكل في تحقيق مصالح حزبية.. وما خفي كان أعظم".

وأفاد الإبراشي بأن أسامة هيكل رفع شعار سأحطم إعلام الدولة وسأخدم إعلام الإخوان.

وتابع قائلا إنه أصبح بطلا لقنوات الإخوان وعلى الفور دخل في شيطنة إعلام الدولة.

وصرح بأن الوزير أسامة هيكل يتهم كل الذين هاجموه بأنهم مخبرون ويعملوا لحساب الآخرين، مضيفا أنه يسير بمنهج "هدم المعبد عليا وعلى كل اللي هاجموني ولكن المعبد لن يهدم".

وأفاد في السياق بأنه من المخجل جدا أن يرفع وزير الدولة للإعلام دعوة قضائية على صحفي ويدخله السجن.

وأوضح الإبراشي أن حديث وزير الإعلام أسامة هيكل، عن وسائل الإعلام المصرية غير صحيح، بدليل حجم الإعلانات الضخمة على أحد المواقع الخاصة، وما أحدثه مسلسل "الاختيار" في شحذ همم المصريين الوطنية، والمشاهدة الكبرى الذي حظي بها.

وأضاف أن وزير الإعلام فقد بوصلته وضل الطريق ورفع منهج الصدام مع الجميع ومع الإعلام الذي يسانده.

وتساءل الإبراشي: "كيف يمكن لوزير الإعلام أن يمارس مهامه وهو دخل في حالة خصومة شديدة جدا مع كافة العاملين في الإعلام؟". 

#وائل الابراشي #تسجيلات صوتية #حزب الوفد #وزير الاعلام #أسامة هيكل #25 يناير #جماعة الإخوان المسلمين #وسائل الاعلام المصرية #مسلسل الاختيار

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