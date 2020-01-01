دببة تقتل حارس حديقة دهساً بأقدامها في الصين (فيديو)

وكالات

شهدت الصين مصرع حارس حديقة حيوان بعد دهسه تحت أقدام مجموعة من الدببة السوداء، في حدث سبَّب رعباً كبيراً بين أوساط السياح، الذين ادَّعى بعضهم أن راعي الحيوانات قد مُزِّق وأُكِل في حديقة شنغهاي للحيوانات البرية.

صحيفة The Daily Mail البريطانية أشارت في تقرير لها الإثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلى أن حديقة شنغهاي للحيوانات البرية أكدت أن عاملاً لديها مات بعد أن هاجمته الدببة، فيما لم تذكر تفاصيل أو تعلق على المزاعم المنشورة على الإنترنت.

بحسب البيان، فإن الحادث وقع بعد ظهيرة يوم السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول، بينما أغلقت الحديقة الأقسام ذات الصلة مؤقتاً عقب الحادث.

أضافت الحديقة أن الضحية كان "يقوم بعمله" في مناطق مخصصة للحيوانات البرية، وهو قسم مفتوح حيث يُسمح للحيوانات آكلة اللحوم الكبيرة بالتجول بِحرية، ليراقبها السياح من على متن مركبات مخصصة.

يُظهر المقطع البالغ 56 ثانية، والملتقط من حافلة سياحية، نحو ثمانية دببة تتجمع في بِركة بعيدة، ويبدو أنها تشارك في نشاط ما معاً، فيما لم تتمكن الصحيفة من التحقق من الفيديو بشكل مستقل.

ولكن يُظهر مقطع فيديو آخر انتشر على وسائل الإعلام الصينية سائحين مذعورين داخل حافلة يخشون الأسوأ، فيما يصرخون: "ماذا تفعل (الدببة)؟! يبدو أن ثمة رجلاً هناك".

وقالت حديقة حيوانات شنغهاي البرية، إنها شكلت فريقاً خاصاً للتحقيق في الأمر. وتعهدت بتعزيز إدارة السلامة، كما قالت إنها قدَّمت تعازيها لأسرة الضحية، واعتذرت كذلك للجمهور عن الإزعاج الذي سببه الحادث.

وتغطي حديقة شنغهاي للحيوانات البرية 374 فداناً، وتضم أكثر من 100 ألف حيوان من أكثر من 200 نوع، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

وتتكون من منطقة للمشي، حيث بإمكان الزوار مشاهدة أنواع مختلفة سيراً على الأقدام، وقسم لركوب الحافلات حيث يستمتع السياح بالاقتراب الشديد من الحيوانات البرية، أثناء وجودهم على متن مركبة.