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مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر التصويت على إرسال مذكرتي استدعاء لمديري "فيسبوك" و"تويتر"

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 02:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر التصويت على إرسال مذكرتي استدعاء لمديري "فيسبوك" و"تويتر"



وكالات

قالت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي إنها ستجري تصويتا بخصوص إرسال مذكرتي استدعاء للرئيسين التنفيذيين لـ"تويتر" و"فيسبوك" في 22 أكتوبر.

وأوضح بيان المجلس أنه "إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن إدلائهما بشهادتهما طوعا، فإن اللجنة ستصوت على الموافقة على إرسال مذكرتي الاستدعاء في موعد يتم تحديده".

ومن المرتقب أن يمثل مديرا شركتي "فيسبوك" و"تويتر"، مارك زوكربرغ وجاك دورسي أمام اللجنة لتقديم إفاداتهما بشأن مسؤولية شبكات التواصل الاجتماعي عن المحتوى فيها.

وكانت اللجنة المذكورة أشارت إلى أنه سيجري الاستماع للمديرين حول ما تتمتع به شركات الإنترنت من الإعفاء من المسؤولية عن المحتوى.

يذكر أن الإدارة الأمريكية كانت طرحت تعديلا تشريعيا يهدف إلى الحد من امتيازات شركات الإنترنت، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات التي تمتلك مواقع التواصل الاجتماعي، بالانحياز السياسي لخصومه.

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