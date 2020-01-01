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صحيفة: إسرائيل والإمارات توقعان الثلاثاء اتفاقا لإقامة نظام إعفاء التأشيرات

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 02:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: إسرائيل والإمارات توقعان الثلاثاء اتفاقا لإقامة نظام إعفاء التأشيرات



وكالات

أفادت صحيفة "جيروساليم بوست"، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل والإمارات تنويان الثلاثاء، التوقيع على اتفاق حول إقامة نظام إعفاء التأشيرات بين الجانبين.

وأوضحت الصحيفة، استنادا إلى مصادر في الحكومة الإسرائيلية، أنه من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق خلال زيارة وزيري المالية والاقتصاد الإماراتيين، حمدان بن راشد آل مكتوم وعبدالله بن طوق المري، إلى إسرائيل.

وأشارت "جيروساليم بوست" إلى أن هذا الاتفاق سيكون الأول من نوعه تبرمه إسرائيل مع أي دولة عربية.

وسبق أن أعلنت إسرائيل أن وفدا إماراتيا رفيع المستوى سيزور تل أبيب الثلاثاء المقبل حيث ستعقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين داخل مطار بن غوريون.

ومن المتوقع أن يتم كذلك خلال الزيارة توقيع اتفاق للسماح بتسيير 28 رحلة طيران تجاري أسبوعيا بين إسرائيل والإمارات.

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