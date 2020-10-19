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وزيرة الصحة المصرية تتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا (صور + فيديو)

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 02:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة المصرية تتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا (صور + فيديو)



وكالات

تلقت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الاثنين، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وذلك بعد تلقيها الجرعة الأولى في 28 سبتمبر.

 

ويأتي ذلك في إطار مشاركة وزيرة الصحة والسكان، في التجربة السريرية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد ضمن مبادرة "من أجل الإنسانية" بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

 

ووجهت الوزيرة الشكر لجميع المشاركين في التجربة السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة، والذي يبلغ عددهم أكثر من 3 آلاف مشارك حتى الآن.

ودعت مجددا المواطنين إلى المشاركة في تلك التجارب من أجل الإنسانية للحصول على اللقاحات فور ثبوت فعاليتها، مشيرة إلى مشاركة حوالي 42 ألف مشارك حول العالم في تلك التجارب ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.

 

كما وجهت وزيرة الصحة الشكر لجميع العاملين في الشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، لما يبذلونه من جهد لمشاركة مصر الإيجابية في التضامن مع دول العالم للحصول على اللقاح.

 

 

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