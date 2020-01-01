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ترامب: على الـ"أف بي آي" التحقيق مع بايدن

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 01:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: على الـ"أف بي آي" التحقيق مع بايدن



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" أن يحقق مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.

ووصف ترامب منافسه الديمقراطي بالرجل "الفاسد" في أحد تجمعاته بولاية أريزونا، مشيرا إلى تقرير صحفي يتحدث عن تورط بايدن في صفقات تجارية عقدها ابنه خارج الولايات المتحدة.

وأضاف: "لطالما كان بايدن سياسيا فاسدا، وحسب رأيي، فإن عائلة بايدن هي مؤسسة إجرامية".

يشار إلى أن الانتخابات الأمريكية ستجرى في 3 نوفمبر المقبل، وسيتم خلالها انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ بالكونغرس، إضافة إلى حكام 13 ولاية وإقليما.

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