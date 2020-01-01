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تحذير من تسونامي عقب زلزال قوي يضرب ألاسكا

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 01:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير من تسونامي عقب زلزال قوي يضرب ألاسكا



وكالات

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا قويا بلغت شدته 7.5 درجة وقع جنوبي جزر ألوشيان في ألاسكا، ما أدى لإطلاق تحذير في المنطقة من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).


قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا قويا بلغت شدته 7.5 درجة وقع جنوبي جزر ألوشيان في ألاسكا، ما أدى لإطلاق تحذير في المنطقة من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال المركز الأميركي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إن الزلزال، الذي جرى تسجيله في البداية بقوة 7.4 درجة أدى لإطلاق تحذير من تسونامي في مناطق ساند بوينت وكولد باي وكودياك، التي يقطنها عدد قليل من السكان.

#المسح الجيولوجي #تسونامي #ألاسكا #زلزال #جزر ألوشيان

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