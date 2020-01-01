السعودية .. فيديو الأمير النائم يحرك يده لأول مرة

الرياض / سما

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، يوم الثلاثاء، بعد أن تداول الناشطون مقطع فيديو يظهر الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال يحرك يده رغم الغيبوبة التي يعاني منها.

وأظهر الفيديو الذي نشرته ريم العليان على تويتر، لحظة استجابة الأمير النائم الوليد بن خالد، لحديث عمته الأميرة نورة بنت طلال بنت عبد العزيز التي طلبت منه رد التحية لها بيده.

وفاجأ الأمير النائم، الجميع بعد أن حرك يده اليمنى في إشارة إلى إمكانية شعوره بما يدور حوله، لكنه ما زال موجودا في غيبوبة لا يعرف نهايتها منذ ما يزيد عن خمس عشرة سنة متواصلة.

وكان الأمير النائم قد تصدر مواقع التواصل قد نحو عام، وذلك بعدما هز رأسه أثناء تلقيه العلاج داخل إحدى المستشفيات، الأمر الذي بعث نوعا من التفاؤل لدى أهله ومحبيه بإمكانية تعافيه.

قصة الأمير النائم الوليد بن طلال

بدأت هذه القصة المؤلمة منذ 15 سنة حينما دخل في غيبوبة كاملة عقب تعرضه لحادث سير مؤسف، فيما يستمر الأمراء والمسؤولين والأميرات في السعودية على زيارته والاطمئنان عليه.

يهتم السعوديون بمتابعة أخبار وأحوال الأمير النائم بشكل دائم، وذلك للاهتمام البالغ الذي تحظى به هذه القضية من قبل عائلته خصوصا والده وجموع المواطنين في المملكة.

وأصبح عمر الأمير النائم الوليد بن خالد الآن، 33 سنة، إذ كان يبلغ حينما وقع الحادث المروري 18 عاما، فيما لم يفقد والده الأمل في إمكانية عودته إلى الحياة الطبيعية طوال تلك المدة.