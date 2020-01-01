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الإمارات تؤكد التزامها بـ"دعم الشعب الفلسطيني"

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 12:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تؤكد التزامها بـ"دعم الشعب الفلسطيني"



وكالات

أكدت الإمارات، التي صادقت اليوم الاثنين حكومتها على معاهدة السلام مع إسرائيل، أنها "لا تزال ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني".


وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، خلال لقاء مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن الإمارات من الدول السباقة لتقديم الدعم للوكالة لإيمانها بالدور الذي تقوم به "في تحسين معيشة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك انطلاقا من التزام دولة الإمارات الدائم والتاريخي والراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأشارت الهاشمي، حسبما نقلته وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، إلى ضرورة التعاون خاصة في مثل هذه الظروف والتي تشهد انتشار جائحة فيروس كورونا بما يستلزم المزيد من الدعم في كافة القطاعات خاصة القطاع الصحي، لمساندة نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وشددت الوزيرة على استمرار الإمارات "في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والإسهام في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم، ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية في هذا المجال".

وأشارت "وام" في هذا السياق إلى أن الإمارات قدمت للفلسطينيين خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2020 دعما تجاوز 840 مليون دولار أمريكي، وحصلت وكالة الأونروا منها على أكثر من 218 مليونا.

ويأتي تصريح الهاشمي بعد أن وافقت الحكومة الإماراتية، الاثنين، على معاهدة السلام وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الإمارات وإسرائيل.

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