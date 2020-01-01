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رجل يهاجم شرطيا أمريكيا بلوح خشب مشتعل... فيديو

الإثنين 19 أكتوبر 2020 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجل يهاجم شرطيا أمريكيا بلوح خشب مشتعل... فيديو



وكالات

أظهر مقطع فيديو، قيام رجل بمهاجمة ضابط أمريكي داخل سيارته بعصا مشتعلة.

وكان الضابط يقود السيارة في الواحدة والنصف من بعد ظهر الخميس الماضي، باحثا عن رجل ورد بأنه يتنقل في منطقة بوسط المدينة، وهو حامل بيده لوحا خشبيا مشتعلا بالنار.

واقترب الضابط بسيارته خلفه، وأوقفها وصرخ به طالبا أن يتوقف، إلا أن حامل النار لم يعره أي اهتمام.

وظل الضابط يصيح في الرجل، الذي انزعج واستدار وركض نحو السيارة المتوقفة، وألقى من نافذتها باللوح المشتعل في محاولة لإحراق الضابط.

وخرج الضابط من السيارة التي بدأت تشتعل ووصله الدعم، لتتم مطاردة الرجل حتى تم إلقاء القبض عليه.

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