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51 وفاة و1526 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

الإثنين 19 أكتوبر 2020 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
51 وفاة و1526 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة



القدس المحتلة /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الإثنين، أن عدد مرضى الكورونا في إسرائيل ارتفع إلى 304635 مريضاً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، فيما ارتفع عدد الوفيات بالوباء إلى 2260 حالة وفاة مع تسجيل 51 وفاة و1526 إصابة بالفيروس خلال خلال 24 ساعة من السادسة مساء أمس حتى السادسة مساء اليوم.

وقالت الوزارة إن من مجمل الإصابات هناك 623 وصفت حالتهم بالخطيرة، بينهم 246 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تعافى 272768 مصاباً.

وبذلك يكون عدد الإصابات النشطة حالياً 29597 إصابة.

وأجرت الطواقم الطبية الأحد 27100 فحص كورونا، اتضح منها أن الفحوصات الإيجابيّة هي 3.5%.

وكانت الصحة الإسرائيلية قد أعلنت وفاة 14 شخصاً متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 896 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية حتى السادسة مساء اليوم.

#اسرائيل #فيروس كورونا #الصحة الاسرائيلية

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