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حمدوك يعلق على تغريدة ترامب حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الإثنين 19 أكتوبر 2020 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمدوك يعلق على تغريدة ترامب حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب



وكالات

أعرب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن تطلع حكومته إلى الإخطار الرسمي من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للكونغرس بإلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب.

وقال حمدوك، في رد على تغريدة لترامب عبر "تويتر" بشأن شروط رفع اسم السودان من القائمة:  "الشكر الجزيل للرئيس... على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولةراعية للإرهاب، وهو تصنيف كلف السودان وأضر به ضررا بالغا.  إننا نتطلع كثيرا إلى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك".

وأضاف حمدوك "هذه التغريدة وهذا الإخطار الذي سوف يرسل هما في الواقع أقوى دعم للانتقال نحو الديمقراطية في السودان وللشعب السوداني".

وختم بالقول: "إننا إذ نقترب اليوم من التخلص من أثقل تركة من تركات النظام المباد، نؤكد مرة أخرى أن الشعب السوداني شعب محب للسلام ولم يكن أبدا يوما مساندا للإرهاب".

وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من الاثنين، أن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لـ"ضحايا الإرهاب الأمريكيين".

ونقلت وكالة "رويترز" قبل ذلك عن مصادر أمريكية مطلعة أن الولايات المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع السودان حول رفع اسمه من قائمة الإرهاب مقابل اتخاذه خطوات لإقامة علاقات مع إسرائيل.

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