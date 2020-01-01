"الخارجية": لا وفيات جديدة بــ"كورونا" في صفوف جالياتنا وارتفاع الإصابات إلى 6578

رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في صفوف جالياتنا حول العالم بسبب فيروس "كورونا" لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 271، فيما تم تسجيل 60 إصابة جديدة، ما يرفع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا منذ بدء الجائحة إلى 6578.

وقال الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، إنه تم تسجيل 60 إصابة جديدة في صفوف الجالية بالفيروس في كل من: ميتشيغن، وتكساس، وشيكاغو، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات الى 4030، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة هذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة في صفوف جاليتنا بأميركا 79 حالة.

وفي سياق آخر، أفاد الفريق المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من الطلبة والمواطنين (253) صباح اليوم إلى أميركا، للالتحاق بدراستهم وأعمالهم وأسرهم.