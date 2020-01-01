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ترامب: سنرفع السودان من قائمة الإرهاب بعد أن تدفع حكومته تعويضات لـ"ضحايا الإرهاب"

الإثنين 19 أكتوبر 2020 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: سنرفع السودان من قائمة الإرهاب بعد أن تدفع حكومته تعويضات لـ"ضحايا الإرهاب"



واشنطن /سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لـ"ضحايا الإرهاب الأمريكيين".

وكتب ترامب في تغريدة: "الحكومة الجديدة في السودان، التي تحقق تقدما كبيرا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. ما أن يتم الدفع، سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بعد طول انتظار، العدالة تحققت للشعب الأمريكي والسودان خطا خطوة كبيرة".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر أمريكية مطلعة أن الولايات المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع السودان حول رفع اسمه من قائمة الإرهاب مقابل اتخاذه خطوات لإقامة علاقات مع إسرائيل.

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