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اليابان تتبرع بحوالي 4,3 مليون دولار للفلسطينيين

الإثنين 19 أكتوبر 2020 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان تتبرع بحوالي 4,3 مليون دولار للفلسطينيين



القدس المحتلة /سما/

وقعت الحكومة اليابانية اليوم اتفاقية تبرع بقيمة 450,000,000 ين ياباني (حوالي 4,3 مليون دولار) مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وسيعمل هذا التبرع الهام على تمكين الأونروا من مواصلة تقديم المعونة الغذائية لما مجموعه 99,000 لاجئ من فلسطين في غزة، وذلك بهدف التقليل من أثر الفقر وانعدام الأمن الغذائي لأولئك الذين هم بأمس الحاجة، وخصوصا في ظل جائحة كوفيد-19 الجارية.

وقال السفير ماغوشي ماسايوكي:"إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم القول بأن الحكومة اليابانية قد قررت التبرع بحوالي 4,3 مليون دولار للأونروا في هذا الوقت الحرج. إن هذا التبرع يمثل التزامنا القوي وتضامننا مع لاجئي فلسطين في الوقت الذي تعاني المنطقة فيه من أزمة إنسانية خطيرة".

بدوره، أعرب سامي مشعشع القائم بأعمال دائرة العلاقات الخارجية والاتصال ومدير الاتصالات بالأونروا عن شكره لهذا التبرع بالقول: "بالنيابة عن الأونروا، أود أن أشكر الحكومة اليابانية على تبرعها السخي لدعم لاجئي فلسطين في قطاع غزة. لطالما كانت الحكومة اليابانية أمثولة في دعمها للوكالة. إننا نقدر عاليا هذا الدعم السخي للغاية خلال فترة عصيبة بشكل استثنائي من وجودها من أجل مساعدة المجتمع المعرض للمخاطر".

#اليابان #الاونروا #الامم المتحدة #اللاجئين الفلسطينيين

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