"أونروا بغزة" توضح آلية التعليم عن بعد وطبيعة دوام المعلمين في مدارسها

غزة /سما/

قال رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بغزة فريد أبو عاذرة، اليوم الإثنين، إنه سيتم عودة معلمي مدارس المرحلة الابتدائية بعد عودة مدرسي المرحلة الإعدادية للبدء بالتعلم عن بعد، بدءًا من يوم الغد الثلاثاء.

وأضاف أبو عاذرة، خلال حديثه لإذاعة "صوت القدس" أنه بدأنا قبل توزيع الكتب بإجراءات صحية معينة تستغرق ثلاثة أيام في كل منطقة يتم فيها إنزال الكتب للتأكد من خلوها من فايروس كورونا.

وأوضح أن توزيع الكتب والمواد الخاصة بالتعلم الذاتي ستكون من الصف الأول حتى التاسع وتغطي الفصل الدراسي الأول فقط.

وبين ان كل مدرسة ستتواصل مع أولياء الأمور لاستلام الكتب لأبنائهم الطلبة، مشيرًا إلى أنه تم وضع الكتب في حقائب مخصصة مع مادة التعليم الذاتي.

ولفت إلى أنه من الصف الأول للرابع سيستلم أولياء الأمور الكتب حسب جدول محدد وشروط صحية وسيتم التواصل مع أولياء الأمور.

وأكد أن التعليم عن بعد لا يشكل بديل عن التعليم الوجاهي ولا يشكل تعليم كامل ولكن حتى تتوفر الظروف المناسبة لتواجد الطلاب في الفصل نعود للتعليم الوجاهيـ، منوهًا إلى أن التعليم عن بعد سيبدأ السبت القادم.

وتابع: "سيتم توزيع بطاقات للطلاب حول أنشطة ودروس من خلال فيديوهات سيتم رفعها على اليوتيوب والواتساب بشكل أسبوعي".

ونبه إلى أنه سيتواجد المعلمون في المدارس طوال الوقت للتواصل مع أولياء الأمور لتقديم الدعم اللازم.

أبو عاذرة: سيتم التواصل مع معلمين يومي جدد خلال الأيام القادمة لأننا بحاجة لمعلم لكل فصل خاصة في المواد الأساسية حتى يكون لدينا العدد الكافي.