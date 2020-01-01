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"رويترز": واشنطن تنوي رفع السودان من قائمة الإرهاب مقابل التطبيع

الإثنين 19 أكتوبر 2020 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"رويترز": واشنطن تنوي رفع السودان من قائمة الإرهاب مقابل التطبيع



القدس المحتلة /سما/

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمريكية مطلعة أن الولايات المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع السودان حول رفع اسمه من قائمة الإرهاب مقابل اتخاذه خطوات لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وقال مسؤولان أمريكيان للوكالة، اليوم الاثنين، إن إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، والحكومة السودانية قريبتان من التوصل إلى الاتفاق حول شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك خلال أيام.

وأوضح أحد المسؤولين، حسب "رويترز"، أن الاتفاق على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قد يحدد خطوات نحو إقامته علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن تفاصيل الصفقة لا تزال قيد العمل.

ويأتي ذلك بعد أن وقعت الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

وأكدت الولايات المتحدة لاحقا أن هناك عددا كبيرا من الدول العربية تريد حكوماتها إبرام مثل هذه الاتفاقات مع إسرائيل، وسط أنباء تشير إلى أن السودان قد يكون في هذه القائمة.

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