  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير الأخرس مقلق وخطير

الإثنين 19 أكتوبر 2020 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير الأخرس مقلق وخطير



رام الله /سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الأثنين، أن الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس (49 عاما) من جنين، والذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 85 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، مقلق وخطير ويتدهور يوما بعد آخر.

وبينت الهيئة أن الأسير الأخرس بات يعاني من حالة اعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستي السمع والنطق لديه، ويعاني من نوبات تشنج ألم شديد في مختلف أنحاء جسده، ومن تشوش في الرؤية وصداع شديد وهناك تخوفوات من إصابة أحد أعضاءه الحيوية بضرر كبير.

وأكدت أن سلطات الاحتلال تحاول الالتفاف على معركة الاسير الأخرس، حيث طرحت عليه النيابة الإسرائيلية شفهيا اليوم، نقله الى مستشفى المقاصد بالقدس، وأن لا يجدد اعتقاله الإداري بعد انتهاء الامر الحالي والافراج عنه بتاريخ 26/11/2020، إلا أن الأسير الأخرس أكد مواصلته لمعركته بالإضراب المفتوح عن الطعام مطالبا بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي وبالإفراج الفوري عنه الى منزله بجنين.

واعتقل الأسير الأخرس في تاريخ 27 تموز 2002، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.

#هيئة الاسرى #الاسير الاخرس #السجون الاسرائيلية #اضراب عن الطعام

الأكثر قراءة اليوم

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة بشأن هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 7 السابعة

مفكر اقتصادي عربي يستعرض سيناريوهات الانتخابات الرئاسية الامريكية.. أحدها كارثي!

فتوح: فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول.. وفكرة المصالحة لم تنضج عند البعض في غزة

جيش الاحتلال و90 يوما من الانتظار على "رجل ونص" بانتظار الضربة

تتويج محمد بن سلمان بجائزة "أصدقاء إسرائيل"

أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم في السودان

الأخبار الرئيسية

2222

شاهد: الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على نفق يمتد من وسط قطاع غزة الى الغلاف

زوجة صائب عريقات: هو بخير وأنا مطمئنة...في مقطع فيديو لـCNN

مجلس الوزراء يتخذ قرارات مهمة.. الحكومة تقرر عطلة رسمية الخميس بمناسبة ذكرى المولد النبوي

ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

860x484 (18)

الازمة تتعمق.. غانتس يهدد: لن أكون رهينة.. وإسرائيل ستجد نفسها بحملة انتخابية مرة أخرى..