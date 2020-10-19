نتنياهو: إسرائيل تتحول لمفترق طرق رئيسي ويمكن السفر إلى جميع الاتجاهات

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، إن إسرائيل تتحول إلى مفترق طرق رئيسي ويمكن السفر الآن إلى جميع الاتجاهات فوق السعودية والأردن.

وذكرت إسرائيل بالعربية عبر تويتر نقلًا عن نتنياهو: أن رئيس الوزراء نتنياهو: "إسرائيل كانت سابقا بمثابة طريق مسدود وكان يمكن الوصول إليها من جهة الغرب فقط. الآن تتحول إسرائيل إلى مفترق طرق رئيسي ويمكن السفر الآن جوا إلى جميع الاتجاهات فوق السعودية والأردن. فإسرائيل تشكل مفترق طرق جوي وبري وبحري وتكنولوجي وتجاري. هذا هو شيء كبير جدا".

رئيس الوزراء نتنياهو: "إسرائيل كانت سابقا بمثابة طريق مسدود وكان يمكن الوصول إليها من جهة الغرب فقط. الآن تتحول إسرائيل إلى مفترق طرق رئيسي ويمكن السفر الآن جوا إلى جميع الاتجاهات فوق السعودية والأردن. فإسرائيل تشكل مفترق طرق جوي وبري وبحري وتكنولوجي وتجاري. هذا هو شيء كبير جدا" pic.twitter.com/LClLcjMAaZ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 19, 2020

ووصف نتنياهو، خلال زيارته سفينة الشحن الإماراتية المحملة بالغسالات في ميناء حيفا، "هذا اليوم بالتاريخي، مشيرا إلى أن "هذه هي ثمار السلام التي يتمتع بها المواطنون الإسرائيليون".

ووصلت أول سفينة شحن ‎إماراتية إلى ميناء حيفا بإسرائيل، في الـ12 من الشهر الجاري، بعد توقيع اتفاق السلام بين أبو ظبي وتل أبيب.