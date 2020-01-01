هنية: نعد شعبنا وأسرانا بصفقة تبادل جديدة ومشرفة

غزة /سما/

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في ذكرى صفقة وفاء الأحرار، أن جبهة أسرانا في سجون الاحتلال تحتل أولوية لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال هنية في كلمة مصورة: "في ذكرى وفاء الأحرار نعد شعبنا وأسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني بصفقة أخرى مشرفة بإذن الله تعالى".

ووجه هنية التحية للأسير ماهر الأخرس الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية، قائلا "كلنا معك في هذه المعركة مع كل أسرانا حتى ينكسر القيد، وتعودوا أحرارًا أعزاء كرامًا إلى الأهل والديار".

وتابع "في الوقت الذي نقاتل فيه على جبهات متعددة، فإن جبهة أسرانا تحتل أولوية لدى فصائل المقاومة الفلسطينية".

وختم قائلا "نحن مصرون ومصممون على تحقيق انتصار جديد في تحرير أسرانا بإذن الله".