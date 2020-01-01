طريقة تغيير التوقيت الشتوي 2020

القدس المحتلة / سما

أعلن مجلس الوزراء، في ختام جلسته المنعقدة اليوم الإثنين في مدينة رام الله بالضفة الغربية، عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في ظل اقتراب نهاية فترة التوقيت الصيفي.

وقال مجلس الوزراء في بيان له عقب ختام الجلسة الأسبوعية إن العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين سيكون ابتدءًا من صباح يوم السبت الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح المجلس أن ضبط التوقيت الشتوي في فلسطين يكون من خلال تأخير عقارب الساعة بتاريخ 24 أكتوبر، 60 دقيقة إلى الخلف، مُعلنا في الوقت ذاته عن جملة قرارات جديدة.

يشار إلى أنه يتواصل العمل وفق التوقيت الشتوي في فلسطين هذه السنة، مدة خمسة أشهر، حيث يُعلن بعدها العودة للعمل حسب التوقيت الصيفي كما في الأشهر السابقة.

كما قررت الحكومة اعتبار يوم الخميس 12 ربيع الأول 1442 هجري، 29 أكتوبر 2020 بالميلادي، عطلة رسمية في فلسطين؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجرى تطبيق فكرة التوقيت الشتوي لأول مرة في النمسا وألمانيا عام 1916، ثم اعتمدتها العديد من الدول الأخرى، في حين لجأت بلدان غيرها إلى إلغائها نهائيا واتباع وقت موحد.

ومن الدول العربية التي ما زالت تعتمد على التغيير بين التوقيت الشتوي والصيفي خلال العام، الأردن وفلسطين وسوريا، إذ يجري ذلك غالبا نهاية شهر أكتوبر من كل سنة.