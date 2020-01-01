حماس: نستغرب من تصريحات روحي فتوح بظل الأجواء الإيجابية لحوارات المصالحة

غزة /سما/

أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الاثنين، عن استغرابها من تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح في ظل الأجواء الإيجابية السائدة للحوارات.



وشددت على أن "حواراتنا واتصالاتنا مع حركة فتح مستمرة ولم تنقطع وسط أجواء من الإيجابية لتحقيق الشراكة الوطنية التي ينتظرها شعبنا الفلسطيني".



وكان فتوح، أكد في تصريحات متلفزة، أن حركة فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول، مشيراً إلى أن فكرة المصالحة لم تنضج عند البعض بغزة.



وتابعت حماس على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريحات لقناة (الأقصى): إنها مصرة على إنجاح مسار الشراكة الوطنية وتحقيق المصالحة لما له من أهمية كبيرة ويشكل قاعدة صلبة حقيقية لمواجهة التحديات الراهنة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.



وشددت حماس على أنه لا بديل عن تحقيق المصالحة والشراكة الفلسطينية والمرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية مرحلة فارقة وخطيرة وتتطلب تحقيق وحدة فلسطينية مع الكل الوطني.



وقالت حركة حماس: "نحن ننتظر انعقاد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل لوضع الحوارات على الطاولة والاتفاق على ما تم التفاهم عليه في حوارات إسطنبول مع حركة فتح".

