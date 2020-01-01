الإغاثة الزراعية توزع أشتال أفوكادو على المزارعين في عزون عتمة

قلقيلية /سما/

نظمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) من خلال طواقمها في فرع المؤسسة في الشمال، حملة لتوزيع وزراعة أشتال الأفوكادو في عزون عتمة بمحافظة قلقيلية.

ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة مشروع "تحسين وصول المنتجين الفلسطينيين وتقويتهم ضمن سلاسل القيمة لمحاصيل الفاكهة ذات القيمة العالية والمجترات الصغيرة (تكامل AMENCA3)" الذي تنفذه الإغاثة الزراعية بالشراكة مع مؤسسة اوكسفام وبتمويل من الحكومة الاسترالية.

وقال مدير فرع الإغاثة الزراعية في الشمال د. عاهد زنابيط أن هذا النشاط يأتي بهدف زيادة الرقعة من محصول الأفوكادو وتشجيع هذه الزراعة بهدف زيادة حصة السوق الفلسطيني من هذا المحصول، الأمر الذي يؤدي الى تحسين اوضاع المزارعين الاقتصادية.

يشار الى أن الإغاثة الزراعية وشركاءها في المشروع يعملون في الضفة الغربية وقطاع غزة على تشجيع هذه الزراعات وتشجيع المزارعين على الاستثمار فيها، فبالاضافة لمحصول الأفوكادو في الضفة عملت الإغاثة الزراعية على تشجيع المشاتل على انتاج اشتال الجوافا في قطاع غزة.