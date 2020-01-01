الازمة تتعمق.. غانتس يهدد: لن أكون رهينة.. وإسرائيل ستجد نفسها بحملة انتخابية مرة أخرى..

القدس المحتلة /سما/

انتقد بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، ورئيس الوزراء البديل، اليوم الاثنين، سياسات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خاصةً في التعامل مع قضية الميزانية وعدم طرحها لإقرارها.

وقال غانتس خلال اجتماع لحزب أزرق - أبيض الذي يتزعمه، "إذا لم تقر ميزانية منتظمة لعام 2021، فقد تجد إسرائيل نفسها في حملة انتخابية مرة أخرى".

وأضاف "لست مستعدًا لأن أكون رهينة الوضع السياسي لأي شخص، هناك اختباران لإظهار الجدية، الأول عمل الحكومة، ومسألة الميزانية، وإن لم يتم ذلك فسنتوجه لصناديق الاقتراع".

وأشار غانتس إلى أنه التقى بمحافظ بنك إسرائيل ومعظم كبار الاقتصاديين ولم يسمع أن أحدًا منهم يوصي بميزانية لـ 2020 فقط.

وقال "إن لم يكن هناك أي تطور، فسنجد طريقة أخرى للتعامل مع هذه الأزمة، سواء كان الأمر يتعلق بعدم وجود كنيست، أو ما إذا كان هناك حل آخر"، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك حكومة فاعلة.

وأضاف "أولويات هي دولة إسرائيل، وليست شخصية، وهذا ما يجب أن يظهره الجانب الآخر، هذه ليست أولويات نتنياهو الشخصية، بل إسرائيل، وهذا ما أسعى لتحقيقه".

وكان غابي أشكنازي من قادة حزب غانتس حذر اليوم أنه خلال أسبوعين قد يتم تفكيك الحكومة في حال لم يتم إقرار الميزانية للعام المقبل، ووضع جدول أعمال واضح للحكومة لتصبح فاعلة.