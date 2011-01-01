مراقب "الدولة" الإسرائيلي: الجيش غير مستعد لحرب كيماوية

القدس المحتلة /سما/

نشر ما يسمى مراقب "الدولة" الإسرائيلي متنياهو انجلمان، اليوم الاثنين، تقريرًا مطولًا حول القصور الأمنية والاقتصادية والبنية التحتية وكذلك الاجتماعية.

وركز التقرير من حيث الملف الأمني على استعدادات الجيش الإسرائيلي للقتال تحت تهديد الأسلحة الكيماوية. بحسب القناة العبرية السابعة.

وأشار إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية أثناء الحرب يعتبر تهديدًا معروفًا وموجودًا خاصةً خلال السنوات الأخيرة، وذلك خلال الحرب الأهلية السورية، التي بدأت عام 2011، حيث استخدم النظام السوري الأسلحة الكيماوية، وباتت جيوش مختلفة تواجه هذا التهديد، بما في ذلك الجيش الأميركي، الذي يرى فيه تحديًا كبيرًا ومعقدًا.

ووفقًا للتقرير، فإن فحص مكتب مراقب الدولة ركز على استعداد الجيش الإسرائيلي لذلك، وخاصةً القوات البرية، وكذلك قوات قسم التكنولوجيات واللوجستيات والجبهة الداخلية والمراكز الطبية خاصةً على الجبهتين الشمالية والجنوبية.

وتبين من التدقيق الذي جرى أن القوات البرية لا تمتلك القدرة لمواجهة ذلك، وفي المقابل كان هناك تطور إيجابي فيما يتعلق بتحسين كفاءة الأنظمة الخاصة بمواجهة مثل هذا الهجوم.

وأوصى بضرورة أن يعمل الجيش وخاصةً السلاح البري على تحسين جاهزية الوحدات القتالية في التشيكلات النظامية والاحتياطية للتعامل مع التهديد الكيمائي في إطار الأمن المستمر وأثناء الحرب.

كما أوصى بضرورة أن يتم تقليص الفجوات بشأن الجاهزية لذلك، وإعداد صياغة مبادئ توجيهية بشأن طرق تحسين الاستعداد للتعامل مع هذا التهديد.