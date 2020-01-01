تضارب الأنباء حول حالة عريقات الصحية.. الميادين: مشفى هداسا طلب من أفراد عائلته إلقاء النظرة الأخيرة عليه

القدس المحتلة /سما/

أكدت وسائل اعلام اسرائيلية وعربية، أن إدارة مستشفى هداسا طلبت من عائلة صائب عريقات الحضور لإلقاء النظرة الأخيرة عليه

ونقلت قناة الميادين عن مصدر فلسطيني قوله: إن صائب عريقات في حالة حرجة جداً ومشيرا الى أن مشفى هداسا طلب من أفراد عائلته إلقاء النظرة الأخيرة عليه

في السياق، أفادت قناة كان العبرية نقلا عن مصادر فلسطينية قولها إنه جرى استدعاء أفراد من عائلة المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية صائب عريقات لتوديعه نتيجة حالته الحرجة.



وكان عريقات دخل المستشفى منذ الأمس في وحدة العناية المركزة لكورونا في مستشفى هداسا عين كارم، ولا تزال حالته حرجة ولكنها مستقرة. وقالت مصادر إنه يتم بذل جهود كبيرة لإنقاذه.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: بأن شائعات وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات عريقات غير صحيحة وهو بحالة حرجة ولا زال على قيد الحياة.



وكانت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، قالت إن الرئاسة الفلسطينية والحكومة ووزارة الصحة يتابعون الحالة الصحية ، لعريقات، والذي يعالج في مستشفى "هداسا عين كارم".



وأضافت في تصريحات نشرتها صفحة الوزارة على (فيسبوك)، أن عريقات حُوِّل إلى مستشفى هداسا لمتابعة المشاكل الصحية التي يعاني منها بعد زراعة الرئة، حيث كان بحاجة إلى مركز متخصص بمتابعة مثل هذه الحالات.



وأشارت الكيلة إلى أن د.عريقات أصيب بالتهاب رئوي بعد إصابته بفيروس (كورونا)، مشددة على أن الوزارة على تواصل مع الأطباء المعالجين للدكتور عريقات لمعرفة التطورات على حالته الصحية أولاً بأول، متمنية أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل والتام.