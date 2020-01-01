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سبب وفاة الشيخ العياشي أفيلال العلامة التطواني بالمغرب

الإثنين 19 أكتوبر 2020 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة الشيخ العياشي أفيلال العلامة التطواني بالمغرب



الرباط / سما

أعلنت وسائل إعلام مغربية، يوم الإثنين، عن وفاة الشيخ السي العياشي أفيلال العلامة التطواني البارز، بعد صراع منذ أكثر من أسبوعين مع المرض في إحدى المستشفيات.

وذكرت أن وفاة العياشي أفيلال عضو المجلس العلمي بالمضيق الفنيدق جاء نتيجة معاناته من مرض فيروس كورونا منذ أيام، موضحة أنه سيجري دفنه وتشييع جثمانه الساعات المقبلة.

وكان قد تم نقل الشيخ العياشي أفيلال مدير مدرسة الإمام مالك للتعليم العتيق بمدينة تطوان، إلى مستشفى محلي بحالة صحية حرجة؛ جراء اشتداد أعراض الفيروس عليه.

ويوم 5 أكتوبر المنصرم، تأكد إصابة الشيخ الجليل الفقيه والخطيب بمسجد عمر بن الخطاب سي العياشي أفيلال بفيروس كورونا، وذلك عقب مخالطته أحد المصابين الحاملين للمرض.

ويقدم العياشي أفيلال دروسا دينيا بشكل تواصل على قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، وخطب دينية في المساجد، إلى جانب عمله التربوي في المدارس،

ويرتبط الشيخ العياشي أفيلال بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة تطوان بواسطة خطبة الجمعة ودروس الوعظ والإرشاد في الميدان الديني سواء في تطوان أو داخل المغرب أو خارجه في مناسبات متعددة إلى الآن، مع الإستمرار في التعليم.

وفي سياق متصل، نعى العشرات من الشيوخ والنشطاء على المنصات الاجتماعية، الفقيه العياشي أفيلال الذي انتقل إلى رحمة الله قبل قليل، تاركا خلفه في الدنيا بصمة علمية بارزة، وسيرة حسنة.

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