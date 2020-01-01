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غزة: "مبـاحث كـورونا" تُغلق 75 محلًا ومنشأة مخالفة

الإثنين 19 أكتوبر 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "مبـاحث كـورونا" تُغلق 75 محلًا ومنشأة مخالفة



غزة /سما/

تستمر الجهود اليومية لدائرة مباحث "كورونا" بالمباحث العامة في الشرطة بغزة، في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من الفيروس.

وفي تقريرها اليومي؛ أوضحت "مباحث كورونا" أنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية، 75 محلًا ومنشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.

وأوضحت المباحث، أنها أوقفت 24 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وذكرت أنها أوقفت 30 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 28 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأشارت دائرة مباحث "كورونا" إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

#غزة #مباحث كورونا

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