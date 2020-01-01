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التنمية برام الله: 1200 شيكل لـ 2600 أسرة بغزة لمدة 5 شهور

الإثنين 19 أكتوبر 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية برام الله: 1200 شيكل لـ 2600 أسرة بغزة لمدة 5 شهور



غزة /سما/

كشف مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، لؤي المدهون، عن تقديم مساعدات بقيمة 1200 شيقل لـ2600 أسرة لمدة 5 شهور متتالية في القطاع.

وقال المدهون في تصريحات صحفية إن هذه الأسر ستتسلم اليوم اشعار من البنوك، ومن ثم استلام القيمة المالية لها.

وأوضح أن المساعدة مقدمة عبر وزارة التنمية الاجتماعية من خلال الاتحاد الاوروبي وبالشراكة مع المرسي كورو والمجلس النرويجي وبرنامج التغذية.

وحول معايير اختيار الأسر، بين المدهون أن الأسر التي ستستفيد من تلك المساعدات هي الأسرة النووية في الاسرة الممتدة، ويوجد بها أبناء متزوجين ويعيلوا 4 افراد، وكذلك اسرة التي تتكون من 4 افراد وتقودها امرأة وفيها أشخاص من ذوي الاعاقة.

#غزة #الضفة الغربية #مساعدات نقدية #التنمية الاجتماعية #الاسر الفقيرة #قطاع غزة #البنوك

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