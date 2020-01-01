الاحتلال يخطر بهدم 13 منزلاً مأهولاً في سلوان

القدس المحتلة /سما/

قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، الباحث في شؤون القدس فخري أبو ذياب، إن بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس سلمت، اليوم الاثنين، إخطارات بهدم 13 منزلاً مأهولاً بالسكان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف أبو ذياب لوكالة الأنباء الرسمية أن بلدية الاحتلال أخطرت بهدم 10 منازل في حي البستان من سلوان، و3 أخرى في منطقة "كرم الشيخ" فيها، بحجة البناء دون ترخيص، علما أن المنازل مستوفية لشروط البناء، كما توجد بيوت غير مرخصة للمستوطنين لا تبعد عنها سوى بضعة أمتار.

ووفق أبو ذياب فإن المنازل مأهولة وتؤمن معيشة 76 فرداً، أغلبهم من الأطفال والنساء، كما أن غالبية المنازل مبنية منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكد أن سلطات الاحتلال تستخدم الآن سياسة واضحة لتهجير الفلسطينيين تتمثل بتجسيد سياسة "الضم" على أرض الواقع لتصفية الوجود الفلسطيني بالقدس.