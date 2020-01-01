  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يخطر بهدم 13 منزلاً مأهولاً في سلوان

الإثنين 19 أكتوبر 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بهدم 13 منزلاً مأهولاً في سلوان



القدس المحتلة /سما/

 قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، الباحث في شؤون القدس فخري أبو ذياب، إن بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس سلمت، اليوم الاثنين، إخطارات بهدم 13 منزلاً مأهولاً بالسكان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف أبو ذياب لوكالة الأنباء الرسمية أن بلدية الاحتلال أخطرت بهدم 10 منازل في حي البستان من سلوان، و3 أخرى في منطقة "كرم الشيخ" فيها، بحجة البناء دون ترخيص، علما أن المنازل مستوفية لشروط البناء، كما توجد بيوت غير مرخصة للمستوطنين لا تبعد عنها سوى بضعة أمتار.

ووفق أبو ذياب فإن المنازل مأهولة وتؤمن معيشة 76 فرداً، أغلبهم من الأطفال والنساء، كما أن غالبية المنازل مبنية منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكد أن سلطات الاحتلال تستخدم الآن سياسة واضحة لتهجير الفلسطينيين تتمثل بتجسيد سياسة "الضم" على أرض الواقع لتصفية الوجود الفلسطيني بالقدس.

#سلوان #اخطار هدم #بلدية القدس

الأكثر قراءة اليوم

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة بشأن هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

مستشفى هداسا الاسرائيلي يعلن تفاصيل حالة صائب عريقات الصحية

مفكر اقتصادي عربي يستعرض سيناريوهات الانتخابات الرئاسية الامريكية.. أحدها كارثي!

فتوح: فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول.. وفكرة المصالحة لم تنضج عند البعض في غزة

جيش الاحتلال و90 يوما من الانتظار على "رجل ونص" بانتظار الضربة

شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 7 السابعة

تتويج محمد بن سلمان بجائزة "أصدقاء إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

العاروري يؤكد: مستمرون بالحوار الإيجابي مع فتح والفصائل.. والرجوب: لا عودة عن الشراكة الوطنية

السودان

مصادر أمريكية : إن السودان يعتزم توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل خلال أيام معدودة

عريقات

الرئاسة تتابع حالته عن كثب.. وزيرة الصحة توضح تطورات الحالة الصحية للدكتور صائب عريقات

الإعلام الحكومي : تجاوزنا البداية المخيفة لجائحة كورونا والشجاعية بؤرة غير مستقرة

رأفت : حماس لديها مطالب جديدة بشأن المصالحة ومن الواضح وجود مشكلة داخلية لدى الحركة