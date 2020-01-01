  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون ينصبون خيمة على قمة جبل النجمة من أراضي جالود

الإثنين 19 أكتوبر 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون ينصبون خيمة على قمة جبل النجمة من أراضي جالود



نابلس /سما/

 نصب مستوطنون، اليوم الاثنين، خيمة ووضعوا سياجاً حولها على قمة جبل النجمة الواقع في قرية جالود جنوب شرق نابلس.

وأعرب مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، عن خشيته من أن يكون نصب الخيمة خطوة لإنشاء بؤرة جديدة على جبل النجمة الذي يحاط بحقول الزيتون من جميع الجهات، وتصل عمر بعضها أكثر من سبعين عاما، وأصبحت مهددة بالاستيطان الجديد.

وبدأ المجلس القروي بالإجراءات القانونية لإخراج المستوطنين من قمة الجبل.

يذكر أن جبل النجمة يقع في منطقة أمنية لا يسمح الوصول إليها دون تصاريح خاصة من سلطات الاحتلال، وهي ذات المنطقة التي منعت سلطات الاحتلال مجلس جالود من شق طريق زراعية تمكن المزارعين الوصول الى أراضيهم بسهولة خلال الأسبوع الماضي، حيث قامت تلك القوات حينها بمصادرة "الباجر" وما زالت تحتجزه الى الآن.

كما منعت المواطنين من استصلاح أراضيهم في تلك المنطقة بذريعة وقوعها في الأراضي المصنفة (ج).

وكان المستوطنون قد أحرقوا خلال العام الماضي أكثر من ألف شجرة في ذات المنطقة.

#مستوطنون #قرية جالود #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة بشأن هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

مستشفى هداسا الاسرائيلي يعلن تفاصيل حالة صائب عريقات الصحية

مفكر اقتصادي عربي يستعرض سيناريوهات الانتخابات الرئاسية الامريكية.. أحدها كارثي!

فتوح: فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول.. وفكرة المصالحة لم تنضج عند البعض في غزة

جيش الاحتلال و90 يوما من الانتظار على "رجل ونص" بانتظار الضربة

شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 7 السابعة

تتويج محمد بن سلمان بجائزة "أصدقاء إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

العاروري يؤكد: مستمرون بالحوار الإيجابي مع فتح والفصائل.. والرجوب: لا عودة عن الشراكة الوطنية

السودان

مصادر أمريكية : إن السودان يعتزم توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل خلال أيام معدودة

عريقات

الرئاسة تتابع حالته عن كثب.. وزيرة الصحة توضح تطورات الحالة الصحية للدكتور صائب عريقات

الإعلام الحكومي : تجاوزنا البداية المخيفة لجائحة كورونا والشجاعية بؤرة غير مستقرة

رأفت : حماس لديها مطالب جديدة بشأن المصالحة ومن الواضح وجود مشكلة داخلية لدى الحركة