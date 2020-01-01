مستوطنون ينصبون خيمة على قمة جبل النجمة من أراضي جالود

نابلس /سما/

نصب مستوطنون، اليوم الاثنين، خيمة ووضعوا سياجاً حولها على قمة جبل النجمة الواقع في قرية جالود جنوب شرق نابلس.

وأعرب مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، عن خشيته من أن يكون نصب الخيمة خطوة لإنشاء بؤرة جديدة على جبل النجمة الذي يحاط بحقول الزيتون من جميع الجهات، وتصل عمر بعضها أكثر من سبعين عاما، وأصبحت مهددة بالاستيطان الجديد.

وبدأ المجلس القروي بالإجراءات القانونية لإخراج المستوطنين من قمة الجبل.

يذكر أن جبل النجمة يقع في منطقة أمنية لا يسمح الوصول إليها دون تصاريح خاصة من سلطات الاحتلال، وهي ذات المنطقة التي منعت سلطات الاحتلال مجلس جالود من شق طريق زراعية تمكن المزارعين الوصول الى أراضيهم بسهولة خلال الأسبوع الماضي، حيث قامت تلك القوات حينها بمصادرة "الباجر" وما زالت تحتجزه الى الآن.

كما منعت المواطنين من استصلاح أراضيهم في تلك المنطقة بذريعة وقوعها في الأراضي المصنفة (ج).

وكان المستوطنون قد أحرقوا خلال العام الماضي أكثر من ألف شجرة في ذات المنطقة.