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وقفة تضامنية في جنين مع الأسير ماهر الأخرس

الإثنين 19 أكتوبر 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية في جنين مع الأسير ماهر الأخرس



جنين /سما/

شارك عشرات المواطنين، أليوم، بحضور رسمي وشعبي في جنين، بوقفة تضامنية مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 85 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري وسط تدهور كبير في حالته الصحية .

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا لها نادي الأسير وفصائل العمل الوطني والإسلامي واللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى في محافظة جنين، يافطات تطالب بالإفراج الفوري عن الأسير الأخرس الذي وصل إلى وضع صحي وصف بـ "الحرج جدا".

وقال محافظ جنين أكرم الرجوب في كلمته:"نعبر من خلال وقفتنا التضامنية عن موقف وطني موحد خلف قضية الأسرى وقيادتنا الشرعية قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، وهما السبيل الوحيد من أجل انقاذ أسرانا وفي مقدمتهم الأسير البطل ماهر الأخرس الذين يواجهون صلف الاحتلال لنيل حريتهم ونصرة قضاياهم ".

وأضاف الرجوب، يجب استنهاض إمكانيات الشعب الفلسطيني من أجل التعبير عن وحدتنا التي هي بمثابة الصخرة المتينة وتسخير كافة الجهود لنصرة قضية الأسرى .

وأكد المتحدثون، على أن الأسير ماهر الأخرس يسجل في إضرابه المتواصل عن الطعام رفضاُ قاطعا للاعتقال الاداري وملحمة جديدة في التصدي للإرهاب الإسرائيلي وممارساته العنصرية. وطالبوا بتكثيف التغطية الإعلامية الموحدة لفضح عنصرية وانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى وتشكيل رأي عام داعم لقضيتهم ليصل صوتهم لكل العالم وإنقاذ حياتهم .

#وقفة تضامنية #الاسير الاخرس

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