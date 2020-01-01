العاروري يؤكد: مستمرون بالحوار الإيجابي مع فتح والفصائل.. والرجوب: لا عودة عن الشراكة الوطنية

غزة /سما/

أكد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاثنين، أن حركته مستمرة في الحوار الإيجابي والبناء مع حركة فتح وكافة الفصائل.

وقال العاروري في تصريح مقتضب له، سنعمل للوصول إلى اتفاق وطني على خريطة وطنية تحقق الشراكة الوطنية المنشودة، وتزيد من قدرة شعبنا على مواجهة التحديات والمؤامرات.

في السياق، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، إن بناء الشراكة الوطنية خيار استراتيجي لا عودة عنه، وجميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني توافقت عليه بقناعة وايمان مطلق كمسار وخيار لحماية مشروعنا الوطني.

وأضاف الرجوب أن ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل لم يظهر أي خروج عنه او تجاوز له، وإننا سنواصل العمل وفق مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد برئاسة الرئيس محمود عباس، وتفاهمات إسطنبول.

وقال: "نحن في طريقنا إلى الاتفاق من خلال حواراتنا الثنائية مع الاخوان في حركة حماس، للخروج من حالة الانقسام التي استمرت لاكثر من 13 عاما".

وشدد الرجوب على التزام الحركتين بما تم الاتفاق عليه.

وكان روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قال الليلة الماضية، إن حركته تنتظر رد فتح التفاهمات التي جرت في اسطنبول.