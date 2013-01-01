أشكنازي: يهدد بحلّ الكنيست خلال أسبوعين إن لم "يطرأ تقدّم في الميزانيّة"

القدس المحتلة /سما/

هدّد وزير الخارجيّة الإسرائيلي والقيادي في قائمة "كاحول لافان"، غابي أشكنازي، اليوم الإثنين، بحلّ الكنيست والذهاب إلى انتخابات إن لم "يطرأ تقدّم في الميزانيّة" حتى نهاية تشرين أوّل/أكتوبر الجاري.



كما اشترط أشكنازي، أيضًا، التقدّم في قضايا تعيين كبار المسؤولين وعقد جلسات حكومة وفق جدول أعمال متّفق عليه.



وحول الإغلاق الذي بدأت أمس، الأحد، أولى مراحل الخروج منه، قال أشكنازي إنه "غير ناجح" وتابع "في مكان نجري فيه حسابات سياسيّة نفقد ثقة الجمهور".



واتهم أشكنازي بعدم تنفيذ الشراكة. وقال "لا تشريع، لا لجنة وزارية، لا خطّة اقتصاديّة. إن النجاح يلتزم التغيير عند نتنياهو بـ180 درجة. لا معنى للاستمرار (في الحكومة) إذا استمرّ هكذا"، وأوضح "فحصت كم وقتًا يأخذ لتمرير ميزانيّتين لعامين، هذا يأخذ بين 40 إلى 50 يومًا، هذا ما حدث عامي 2013 و2014، وفي عامي 2017 و2018. حتى نهاية الشهر يوجد وقت لتمرير ذلك". وتابع "هذا فقط موضوع رغبة".



وردّ الليكود على تصريحات أشكنازي بالقول "مؤسف أنّ "كاحول لافان" تهدّد بانتخابات في ذروة مواجهة كورونا. "كاحول لافان" مستمرّة في مهاجمة رئيس الحكومة من داخل الحكومة في الوقت الذي نجح رئيس الحكومة فيه بخفض معطيات المراضة وإنقاذ الحياة".



والسبت الماضي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه سيطرح مقترح الميزانية للعام الجاري أمام الحكومة يوم الأحد المقبل.