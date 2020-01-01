الرجوب: بناء الشراكة الوطنية خيار استراتيجي لا عودة عنه

رام الله /سما/

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، إن بناء الشراكة الوطنية خيار استراتيجي لا عودة عنه، وجميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني توافقت عليه بقناعة وايمان مطلق كمسار وخيار لحماية مشروعنا الوطني.

وأضاف الرجوب أن ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل لم يظهر أي خروج عنه او تجاوز له، وإننا سنواصل العمل وفق مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد برئاسة الرئيس محمود عباس، وتفاهمات إسطنبول.

وقال: "نحن في طريقنا إلى الاتفاق من خلال حواراتنا الثنائية مع الاخوان في حركة حماس، للخروج من حالة الانقسام التي استمرت لاكثر من 13 عاما".

وشدد الرجوب على التزام الحركتين بما تم الاتفاق عليه.