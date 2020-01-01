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هل انضم سلمان الفرج إلى النصر دون علم الهلال ؟

الإثنين 19 أكتوبر 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل انضم سلمان الفرج إلى النصر دون علم الهلال ؟



الرياض / سما

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، بعد أن تداولت صفحات رياضية خبر قرب انتقال سلمان الفرج نجم الهلال الغائب إلى منافسه النصر؛ للظهور معه في الدوري السعودي.

وقالت صحيفة اليوم إن مجلس إدارة نادي الهلال اتفق رسميا مع الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني؛ من أجل تجديد عقديهما والاستمرار مع الفريق لمدة موسم آخر.

وأضافت الصحيفة السعودية إلى سلمان الفرج والشهراني سوف يعلنان خلال الفترة القليلة المقبلة، عن الاستمرار مع الهلال حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير.

وكان سلمان الفرج قد غرد عقب فوز الهلال على العين بهدف دون مقابل في الجولة الأولى : "ألف مبروك يا زعماء أول ثلاث نقاط في مشوارنا بدوري محمد بن سلمان للمحترفين".

ولم يشارك سلمان الفرج مع الهلال في مباراة العين الافتتاحية؛ بسبب وجوده في الحجر الصحي نتيجة إصابته مؤخرا بفيروس كورونا أثناء معسكر الفريق بمدينة الدوحة.

وتفاعل عشاق الهلال مع شائعة انتقال سلمان الفرج إلى الغريم التقليدي النصر، إذ شكك الغالبية العظمى منهم بأن يكون هذا النبأ صحيحا، خصوصا في الوقت الراهن.

وقال المشجع سعد سلمان إن الفرج ليس مجنونا أو به مس كي يترك زعيم آسيا وكبيرها وزعيم الدوري وسيده ونادي لديه 60 لقبا رسميا ليلتحق بفريق يصغر أمام دلال أحد لاعبيه. وفقا له.

#سلمان الفرج نصراوي #سلمان الفرج #النصر #الهلال #الدوري السعودي

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