غوارديولا يثير الشكوك بشأن مستقبل أغويرو

وكالات / سما /

حذّر الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي, مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بعد عودته من الإصابة الخطيرة في الركبة.

وتعرض أغويرو لإصابة بالركبة في الموسم الماضي، وعاد خلال فوز السيتي على أرسنال (1-0) السبت الماضي.

وقال غوارديولا إن المهاجم الأرجنتيني ما زال بوسعه لعب دور مهم مع النادي بعد عودته من إصابة خطيرة في الركبة.

وينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني في ختام الموسم، ويمكنه التفاوض مع أندية خارج البلاد اعتبارا من يناير المقبل.

وأضاف: "يجب عليه الآن أن يثبت أحقيته بالاستمرار هنا وأن يواصل اللعب جيدا ويسجل الأهداف ويفوز بالمباريات، وبعد ذلك النادي سيقرر".

وانضم أغويرو إلى السيتي في 2011 قادما من أتلتيكو مدريد، وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 254 هدفا.

وتابع: "إذا كان يلعب بمستواه لن يكون هناك أي شكوك في استمراره حتى يقرر هو لأنه استثنائي، إنه مهم بالنسبة لنا ولجماهيرنا وللجميع".