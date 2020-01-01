تحميل تطبيق أمان 2020 فحص كورونا الأردن لجميع الهواتف

أعاد التلفزيون الأردني الرسمي، نشر رابط تحميل تطبيق أمان الأردن لإعلام المواطنين الذين خالطوا مصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية؛ حفاظا على السلامة العامة.

وقال التلفزيون الأردني إن تطبيق أمان ليس جهاز فحص يعطي النتائج بشكل فوري بل يقوم بتنبيه كل من كانت لديه نقطة التقاء مع مستخدم مصاب خلال 14 يوما السابقة للتشخيص.

وأضاف أن معظم التطبيقات المشابهة في معظم دول العالم تعمل بنفس هذه الطريقة أي بعد تشخيص المستخدم المصاب وثبوت إصابته المؤكدة بمرض فيروس كوفيد 19.

ودعا تلفزيون الأردن، جميع المواطنين إلى الالتزام بأساليب الوقاية (ارتداء الكمامة وغسل وتعقيم اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتحميل تطبيق أمان) لسلامتكم وسلامة الجميع.

تحميل تطبيق أمان الأردن اضغط هنا أو اضغط هنا.

وأشار إلى أنه يمكن تحميل تطبيق أمان الأردن على هواتف أندرويد وأيفون وهواوي من خلال الروابط المرفقة، لافتا إلى تفاوت أوقات ظهور التنبيه للمستخدمين في التطبيق.

وقال إنه في اليوم الأول يكون إلتقاء المستخدم السليم مع المصاب في أحد الأماكن العام، لكن الأعراض تظهر مع رابع يوم لدى المخالط والسليم، ثم النتيجة في اليوم السادس.

وأضاف أنه يتم التواصل مع مستخدم تطبيق أمان المصاب من قبل مركز الاتصال الوطني أو موظف وزارة الصحة لأخذ بيانات المواقع وإرسالها إلى جميع المستخدمين.