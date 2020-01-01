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صحيفة صن : فضيحة "خطيرة" في البحرية البريطانية

الإثنين 19 أكتوبر 2020 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة صن : فضيحة "خطيرة" في البحرية البريطانية



وكالات

أفادت صحيفة "صن" نقلا عن مصادر مطلعة أن ضابط غواصة بريطانيا يقود منظومة صواريخ نووية، ظهر ثملا أثناء عملية التفريغ، وتم إيقافه عن الخدمة.

جرت الحادثة أثناء رسو الغواصة البحرية البريطانية "فيغيلانت" في القاعدة الأمريكية "كينغ باي" في ولاية جورجيا.

وذكر أن البحارة البريطانيين فيما كانوا يستعدون لتفريغ 16 صاروخا من طراز "تريدينت"، يحمل كل منها ثلاثة رؤوس حربية نووية، ظهر الضابط، لين لوف، الذي كان من المقرر أن يتولى قيادة المنظومة، على متن الغواصة وهو في حالة سكر، وأحضر معه دجاجة مقلية.

وفي وصف الموقف قال المصدر: "لم يكن في حالة تسمح له بتحمل المسؤولية عن الأسلحة النووية. الضابط الذي كان من المفترض أن يستبدله، أدرك أن مثل هذا الأمر لا يجب أن يحدث. ولم يكن هناك خيار سوى إبلاغ القيادة العليا".

وجرى إرسال الضابط المذنب إلى قاعدة في اسكتلندا، حيث ترابط الغواصة في الأصل، وتم فتح تحقيق ضده.

وأفيد بأن الغواصة البريطانية المذكورة حصلت بها في السابق فضائح مشابهة، حيث فقد قائدها السابق وكبير المساعدين منصبيهما بسبب علاقات مع نساء على متنها، كما جرى فصل تسعة من أفراد الطاقم بسبب تعاطي المخدرات

#صحيفة صن #البحرية البريطانية #صواريخ نووية #ولاية جورجيا

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