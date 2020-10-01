  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يزور شخصيا سفينة شحن إماراتية محملة بالغسالات في ميناء حيفا (صور)

الإثنين 19 أكتوبر 2020 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يزور شخصيا سفينة شحن إماراتية محملة بالغسالات في ميناء حيفا (صور)



وكالات

ووصف نتنياهو، عبر تغريدة نشرها على حسابه باللغة العربية في "تويتر"، هذا اليوم بالتاريخي، مشيرا إلى أن "هذه هي ثمار السلام التي يتمتع بها المواطنون الإسرائيليون".

وقال في ختام الزيارة، إننا "نقف على متن السفينة التي وصلت من الإمارات وعليها الكثير من الحاويات، سألت ماذا يوجد داخل هذه الحاويات، وقالوا لي إنها تحتوي على غسالات، وهذا يخفف أسعار الغسالات في إسرائيل الآن، كما فيها أدوات كهربائية ومواد غذائية، وكل ما سيصل إلى هنا سيخفف غلاء المعيشة، وكل مواطن إسرائيلي سيشعر بذلك في جيبه"، لافتا إلى أن "السلام مقابل السلام، والاقتصاد مقابل الاقتصاد".

وأعرب نتنياهو عن سعادته بتحول إسرائيل إلى مفترق طرق رئيسي بحري وجوي، وأضاف أنه "من المهم الفهم أن إسرائيل كانت سابقا بمثابة طريق مسدود، وكان يمكن الوصول إليها من جهة الغرب فقط، والآن تتحول إسرائيل إلى مفترق طرق رئيسي، بحري وجوي، ويمكن السفر الآن جوا إلى جميع الاتجاهات، فوق السعودية والأردن، فإسرائيل تشكل مفترق طرق جوي وبري وبحري وتكنولوجي وتجاري وإنساني، هذا هو شيء كبير جدا".

ووصلت أول سفينة شحن ‎إماراتية إلى ميناء حيفا بإسرائيل، في الـ12 من الشهر الجاري، بعد توقيع اتفاق السلام بين أبو ظبي وتل أبيب.

نتنياهو يزور شخصيا سفينة شحن إماراتية محملة بالغسالات في ميناء حيفا (صور)

نتنياهو يزور شخصيا سفينة شحن إماراتية محملة بالغسالات في ميناء حيفا (صور)

#نتنياهو #تويتر #السلام #حيفا #اسرائيل #الامارات #الاقتصاد #السعودية #الاردن #أبوظبي #تل أبيب

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الأمير نواف بن سعد .. السيرة الذاتية

شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 8 الثامنة

ضاحي خلفان يعلق على مرض صائب عريقات

السودان .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود

ملخص أهداف مباراة الهلال وأهلي شندي في الدوري السوداني 2020

فيديو : رد فعل مفاجئ من "الأمير النائم" في غيبوبة منذ 15 عاما...

هآرتس : تركيا تسعى جاهدة لتحل محل مصر وعباس ينتظر بايدن و قطر ماكينة الصراف الآلي في غزة

الأخبار الرئيسية

إعلام اسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

شاهد.. الاحتلال يزعم: الكشف عن نفق يمتد من خان يونس إلى مناطق الـ48

يديعوت تتساءل: هل يتصدى غانتس لمخططات نتنياهو وأتباعه ويراهن على الصندوق كله؟

فلسطين

هآرتس: الفلسطينيون… بين "ربع الأرض أو أقل" واستراتيجية نضال جديدة وحلم لا يتحقق