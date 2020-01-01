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اجتماع لـ"أوبك+" حول سوق النفط

الإثنين 19 أكتوبر 2020 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع لـ"أوبك+" حول سوق النفط



وكالات

قالت مصادر في "أوبك+" إن مجموعة الدول ستجتمع اليوم الاثنين لبحث توقعات ضعف الطلب، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة إنتاج ليبيا، لكن من غير المرجح أن توصي بتحرك فوري.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة مراقبة وزارية مشتركة، تضم المنتجين الكبيرين، السعودية وروسيا اليوم.

وتخفض دول "أوبك+" انتاجها منذ يناير 2017 في مسعى لموازنة السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.

وتكبح المجموعة حاليا الإنتاج بـ 7.7 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 9.7 مليون برميل يوميا، ومن المقرر أن تقلص التخفيضات مليوني برميل يوميا بحلول يناير المقبل.

ويقول عدة مراقبين لنشاط "أوبك"، منهم محللون من بنك الاستثمار الأمريكي "جيه بي مورغان"، إن التوقعات المتشائمة للطلب قد تدفع "أوبك+" لتأجيل أي تخفيف للتخفيضات، لكن الإمارات وروسيا قالتا إن التخفيضات ستقلص كما هو مقرر.

وتجتمع المجموعة من جديد في 30 نوفمبر المقبل  وبحث خبراء "أوبك+" الأسبوع الماضي مخاطر استمرار فائض المعروض في 2021 في حالة تفشي موجة ثانية فادحة وطويلة الأمد من جائحة كوفيد-19.

وقال محمد باركيندو، الأمين العام لـ"أوبك"، الأسبوع الماضي، إن "الطلب لا يزال يبدو ضعيفا في حد ذاته".

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