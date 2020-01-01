وزارة العمل : رابط التقديم على قروض العاطلين عن العمل 2020 في العراق

نشرت وزارة العمل العراقية، اليوم الإثنين، رابط التقديم على طلب قروض العاطلين عن العمل لعام 2020 - 2021 في جميع محافظات العراق، داعية الراغبين إلى التسجيل فورا.

وقال الدكتور عادل الركابي وزير العمل في تصريح صحفي إنه تم إطلاق رابط موقع التقديم على القروض الصغيرة في بغداد ومختلف محافظات العراق اعتبارا من اليوم الإثنين.

وأشار الوزير الركابي إلى أن التقديم على القروض الصغيرة يسمر حتى تاريخ التاسع من شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2020، داعيا الباحثين عن عمل إلى الإسراع في تسجيل أنفسهم.

رابط التقديم على قروض العاطلين عن العمل في العراق

وحسب وزير العمل، فإن التقديم على القروض الجديد يكون من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك لفئة الباحثين عن عمل الذين لديهم استشارية العاطلين في وقت سابق.

وطالب الركابي، جميع الباحثين عن عمل إلى تجنب مراجعة أقسام وزارة العمل في بغداد وكل المناطق العراقية، موضحا أن التقديم يكون بشكل إلكتروني أثناء وقت الدوام الرسمي.

من جانبها، لفتت وزارة العمل عبر فيسبوك إلى أنه يمكن لجميع المواطنين الإطلاع على مزيد من الأخبار بخصوص القروض الصغيرة من خلال موقعها أو حساباتها على وسائل التواصل.