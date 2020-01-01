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مساعدو ترامب ينصحوه بأن يتحدث في المناظرة المقبلة بهدوء ولا يقاطع خصمه وأن يمزح أكثر

الإثنين 19 أكتوبر 2020 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مساعدو ترامب ينصحوه بأن يتحدث في المناظرة المقبلة بهدوء ولا يقاطع خصمه وأن يمزح أكثر



وكالات

أوصى الفريق المشرف على حملة الرئيس الأمريكي الانتخابية، ترامب، بالتزام الهدوء وعدم مقاطعة خصمه، المرشح الديمقراطي جو بايدن، خلال المناظرة التلفزيونية الثانية. 

ونقلت بوابة أكسيوس عن مصادر بمقر حملة الرئيس الأمريكي أن مساعديه نصحوه بأن يتحدث بصوت أكثر هدوءا وأن يمزح أكثر.

ويأمل فريق حملة ترامب الانتخابية في أن التنازل عن المنصة، سيجعل ترامب خصمه بايدن خلال هذا النزال "يبدو مثل عجوز ثرثار"، لأنه بدون مقاطعة متواصلة، سيفصح عن أحكام إنشائية مشوشة.

ورأت تلك المصادر أن على ترامب أن "يسمح فقط للناخبين أن يصوتوا لصالحه، وأن لا ينقذ بايدن أثناء المناظرة".

ويتوقع مساعدو ترامب أن يتطرق الرئيس خلال المناظرة القادمة إلى ما نشر مؤخرا عن هانتر، نجل بايدن.

وكانت صحيفة نيويورك بوست نشرت الأربعاء الماضي مراسلات هانتر بايدن عبر البريد الإلكتروني، وتبين منها أن بايدن الابن يشتبه في أنه رتب لقاء لممثل شركة الغاز الأوكرانية "بوريزما" مع والده،  حين كان الأخير يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي.

وأفيد بأن متحدثا باسم هذه الشركة طلب في إحدى الرسائل نصيحة من هانتر حول كيفية استخدام نفوذه "نيابة عن الشركة"، فيما اتهم ترامب بايدن وفق الصحيفة، بالكذب والتورط في الفساد.

ومن المقرر إجراء آخر مناظرة تلفزيونية قبيل الانتخابات الرئاسية يوم الخميس المقبل في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

وستعرض في المناظرة مسائل منها مكافحة وباء كورونا، ووضع الأسر الأمريكية، والمشاكل العرقية في الولايات المتحدة، ومشاكل التغير المناخي، وقضايا الأمن القومي.

يشار إلى أن الانتخابات الأمريكية ستجرى في 3 نوفمبر المقبل، وسيتم خلالها انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ بالكونغرس، إضافة إلى حكام 13 ولاية وإقليما.

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