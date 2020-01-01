  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

شاهد.. زوج يحبس زوجته بالحمام لمدة عام (فيديو)

الإثنين 19 أكتوبر 2020 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. زوج يحبس زوجته بالحمام لمدة عام (فيديو)



وكالات / سما /

أنقذت الشرطة الهندية في ولاية هاريانا، سيدة تبلغ من العمر 33 عاما، قام زوجها بحبسها في حمام المنزل لمدة عام.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، ظهرت السيدة في حالة رثة وهي تعاني من سوء تغذية، بعد أن تم إخراجها من الحمام الموجود فوق سطح المنزل.

وقالت الضابطة المسؤولة في وحدة حماية المرأة وحظر زواج الأطفال، والتي أشرفت على عملية الإنقاذ: "بدت المرأة كما لو أنها لم تأكل شيئا منذ أيام".

واحتجزت الشرطة الزوج بتهمة ارتكاب جرائم عنف منزلي والحبس غير المشروع، لكنه خرج بكفالة عقب جلسة استماع، كما أنكر الزوج الاتهامات مؤكدا أن زوجته "لم تكن على ما يرام".

وقال الزوج: "كانت غير متزنة عقليا. اعتدت أن أخبرها بأن تجلس في الخارج لكنها كانت من تلقاء نفسها تذهب لتجلس في الحمام. اصطحبناها إلى الأطباء، ولكن لم يكن هناك أي تحسن في حالتها".

يذكر أن الشرطة لم تحصل على أي وثائق طبية تؤيد مزاعم الزوج.

#الزوج #الحمام #الزوجة #الهند #جريمة

الأكثر قراءة اليوم

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة بشأن هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

مستشفى هداسا الاسرائيلي يعلن تفاصيل حالة صائب عريقات الصحية

مفكر اقتصادي عربي يستعرض سيناريوهات الانتخابات الرئاسية الامريكية.. أحدها كارثي!

فتوح: فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول.. وفكرة المصالحة لم تنضج عند البعض في غزة

جيش الاحتلال و90 يوما من الانتظار على "رجل ونص" بانتظار الضربة

شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 7 السابعة

تتويج محمد بن سلمان بجائزة "أصدقاء إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

العاروري يؤكد: مستمرون بالحوار الإيجابي مع فتح والفصائل.. والرجوب: لا عودة عن الشراكة الوطنية

السودان

مصادر أمريكية : إن السودان يعتزم توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل خلال أيام معدودة

عريقات

الرئاسة تتابع حالته عن كثب.. وزيرة الصحة توضح تطورات الحالة الصحية للدكتور صائب عريقات

الإعلام الحكومي : تجاوزنا البداية المخيفة لجائحة كورونا والشجاعية بؤرة غير مستقرة

رأفت : حماس لديها مطالب جديدة بشأن المصالحة ومن الواضح وجود مشكلة داخلية لدى الحركة