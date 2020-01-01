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الرئاسة تتابع حالته عن كثب.. وزيرة الصحة توضح تطورات الحالة الصحية للدكتور صائب عريقات

الإثنين 19 أكتوبر 2020 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تتابع حالته عن كثب.. وزيرة الصحة توضح تطورات الحالة الصحية للدكتور صائب عريقات



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، عن أن الرئاسة والحكومة ووزارة الصحة الفلسطينية، يتابعون عن كثب تطورات الحالة الصحية لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات، والذي يعالج في مستشفى هداسا عين كارم.

وأضافت الوزيرة الكيلة أن د.عريقات حُوِّل إلى مستشفى هداسا لمتابعة المشاكل الصحية التي يعاني منها بعد زراعة الرئة، حيث كان بحاجة إلى مركز متخصص بمتابعة مثل هذه الحالات.

وأشارت إلى أن عريقات أصيب بالتهاب رئوي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وتابعت أن الوزارة على تواصل مع الأطباء المعالجين للدكتور عريقات لمعرفة التطورات على حالته الصحية أولاً بأول، متمنية أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل والتام.

#صائب عريقات #فيروس كورونا #الرئاسة الفلسطينية #وزيرة الصحة #مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي

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